2021/02/26 | 19:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجرت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، عملية استطلاع وتفتيش في مناطق من سهل نينوى.وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان، أن ” الفوج الرابع باللواء 30 في الحشد الشعبي نفذ عملية استطلاع وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية في سهل نينوى”.وأضاف البيان “تأتي هذه العمليات في اطار تأمين قاطع سهل نينوى ومنع اية خروقات امنية قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية استطلاع وتفتيش في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية استطلاع وتفتيش في سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).