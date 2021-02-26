دورة تكاثر الأحزاب ولعبة اللوتو

2021/02/26 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

العشرات من الأحزاب والمسميات لأحزاب

تأسست منها العملية السياسية، وشخصيات

كوّنتْ أحزاب، وأحزاب ولِدتْ من رحم

أحزاب سيشاركون في الانتخابات المزمع

اجرائها في نهايات هذا العام (هذا إ

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