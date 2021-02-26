2021/02/26 | 19:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، الجمعة، ان وزير الخارجية فؤاد حسين يزور إيران يوم غد.وقال الصحاف في بيان انه “سيجري وزير الخارجيّة فؤاد حسين زيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة يوم غد، وتستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران”.واضاف |وستتركز المحادثات حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد […]

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