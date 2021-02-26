دور الفرد في التاريخ - نايف سلوم

2021/02/26 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_سلوم قال بليخانوف: "إن إدراك الضرورة يتفق تماماً مع العمل الأشد عنفواناً في الممارسة، وهذا على الأقلّ ما جرى في التاريخ حتى الوقت الراهن، حيث أولئك الذين أنكروا حرية الإرادة تفوّقوا في الأغلب على جميع معاصريهم في قوة إرادتهم الخاصّة وفرضوا عليها المطالب القصوى" .



" لقد تفوّق هؤلاء الذين يعملون بأمر الحقّ لا بأمر النفس، والذين كانوا يتصورون الحرية، كما قال فيلون الإسكندري: "على أنها رِقّ تحت الله وأمره" ......





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