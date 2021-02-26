بين رشيد الغنوشي الإخواني رئيس البرلمان ، وقيس سعيد رئيس الجمهورية ، ضاع حلم اتحاد المغرب العربي الكبير .. - سعيد الوجاني

2021/02/26 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بمناسبة مرور اثنتا وثلاثين سنة عن تأسيس اتحاد المغرب العربي ، الذي سقط قبل اتمامه التسعة اشهر اللازمة لولادته الطبيعية التي لم تكن بالمرة طبيعية ، وحلول ذكراه في فبراير 2021 ، ادلى كل من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رئيس البرلمان ، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ، بتصريحين متناقضين ، لا يجمعهما غير الحقد الذي عبر عنه الغنوشي إزاء فكرته من إعادة بناء المغرب الجديد...وبينما وجه رئيس ال ......





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