2021/02/26 | 19:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد الاحداث في الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث أفادت مصادر أمنية وشهود عيان، ان أثنين من المتظاهرين قتلا باطلاق النار خلال الصدامات والاشتباكات ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطورات الناصرية.. مقتل متظاهرين أثنين في الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطورات الناصرية.. مقتل متظاهرين أثنين في الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).