محدث.. الذهب يتهاوى 57 دولاراً مع قوة العملة الأمريكية

2021/02/26 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لحوالي 57 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة العملة الأمريكية، وبعد بيانات اقتصادية.ويجعل ارتفاع الدولار الأمريكي الذهب

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