اقتصاد الهند يخرج من الركود وينمو 0.4% في الربع الأخير

2021/02/26 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاد اقتصاد الهند للنمو في الربع الأخير من العام الماضي، ليخرج من الركود الناجم عن وباء كورونا.

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