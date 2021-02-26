فصيل مسلح عراقي يرد على 'طنطنة وزير' بعد استهدافه بـ'العدوان'

2021/02/26 | 19:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت كتائب سيد الشهداء، الجمعة، ان العدوان الاميركي على مواقع فصائلنا المقاومة أمر متوقع، فيما أشارت إلى ان الغريب هو "طنطنة" وزير (خارجيتنا) وتهجمه "الوقح" على المقاومة والتشكيك بدورها "المشرف" في الدفاع عن الوطن.

وكتب أمين عام الكتائب، أبو الاء الولائي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (26 شباط 2021): "لم يدهشنا العدوان الاميركي على مواقع فصائلنا المقاومة، فهذا امر متوقع، ونحن نخوض حربا لتحرير ارضنا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية انه غير موجود".

وأضاف "لكن الغريب طنطنة وزير (خارجيتنا) وتهجمه الوقح على المقاومة والتشكيك بدورها المشرف في الدفاع عن الوطن".

وتابع "من الواضح ان مشكلة هؤلاء ليست بالانتماء للعراق فقط ولكنهم لا يقرأون التاريخ ايضا".

وفي وقت سابق أكد البنتاغون أن ضربات جوية أميركية دمرت "عدة منشآت" تقع عند نقطة مراقبة حدودية بين العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أميركيين في أربيل منتصف الشهر الحالي.A.A

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