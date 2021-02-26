قرار جديد من مصرف الرافدين حول أقساط السلف والقروض للموظفين

2021/02/26 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر مصرف الرافدين، الجمعة، تحويل اقساط السلف والقروض التي يتم منحها للموظف المستلف او المقترض على راتبه التقاعدي عند احالته للتقاعد.

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وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 شباط 2021)، انه "عند احالة الموظف على التقاعد وبذمته سلف او قروض بامكانه تحويل الاقساط على راتبه التقاعدي شرط عدم تجاوز مجموع الاستقطاعات نسبة 50 بالمئة من راتب المتقاعد الشهري.

وأضاف أنه "وبخلافه يقوم بتسديد جزء من التزاماته المالية تجاه المصرف الى الحد الذي يسمح باستقطاع هذه النسبة".

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