بعد القصف الامريكي للحدود العراقية السورية.. الكتائب تطالب بالتحرك الفاعل لطرد قوات الاحتلال 

2021/02/26 | 20:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، الجمعة، البرلمان بالتحرك الفاعل لطرد قوات الاحتلال الامريكي بعد قصفها الحدود العراقية السورية.وقالت في بيان “لقد حذرنا سابقا من مؤامرة تسعى بعض الأطراف الداخلية المدعومة من السعودية والكيان الصهيوني إلى تنفيذها -بعد الاستهداف الأخير للقواعد العسكرية الأمريكية- لدفع إدارة الشر نحو شن عدوان على مواقع الحشد الشعبي […]

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