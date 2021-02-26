الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات شمالي بغداد

2021/02/26 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات، شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تنفيذا لمهاما قي البحث والتفتيش عن عصابات الجريمة المنظمة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ والفوج الثاني لواء المشاة ٤٢ من القاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات في منطقة الحسينية شمالي بغداد".

وأشارت إلى إنها "ضبطت بحوزته ٢ كيس من مادة الحشيشة المخدره، وكيس من مادة الكريستال المخدرة، و٦ أمبولات تعاطي للمخدرات مختلفة الانواع، بالاضافة الى بندقية كلاشنكوف ومخزن للعتاد وكمية من الاطلاقات".وأكدت "إحالة المتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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