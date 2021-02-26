2021/02/26 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان محمد الباي، وهو شاب من طرابلس عمره 22 سنة، يجول في ساحة النور وحولها أثناء الاحتجاجات الأخيرة وبعد يومين من إحراق مبنى البلدية، حاملاً معه البصل، وعبوة وضع فيها الخل الأبيض..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. من هو محمد الباي المتهم بالإرهاب؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. من هو محمد الباي المتهم بالإرهاب؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).