حقوق الإنسان تحذر من استمرار الانفلات الامني في ذي قار

2021/02/26 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من استمرار حالة الانفلات الامني التي تعيشها محافظة ذي قار، والتي تسببت بسقوط ضحايا بين المتظاهرين والقو...

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