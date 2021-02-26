الدفاع العراقية ترد على تصريحات أوستن بشأن قصف سوريا

2021/02/26 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، بيانا بشأن تصريحات وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن حول تبادل المعلومات الاستخبارية....

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