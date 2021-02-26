الاسدي: تكرار القصف الامريكي على الحدود العراقية ـ السورية انتهاك صارخ للسيادة

2021/02/26 | 20:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الهيئة السياسية لتحالف الفتح، احمد الاسدي، الجمعة، ان تكرار القصف الامريكي على الحدود العراقية ـ السورية انتهاك صارخ للسيادة واعتداء مرفوض.وقال في بيان إن “تكرار قصف تشكيلات الحشد الشعبي وثكنات القوات المسلّحة العراقية المرابطة على الحدود العراقية السورية من قبل الجانب الأمريكي هو انتهاك صارخ للسيّادة واعتداء مرفوض ومُدان على الدولة ورمز سيادتها”.واضاف “يجب علينا الوقوف موحّدين شعباً وحكومةً وقوى سياسية في مواجهة هذه التجاوزات”.

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