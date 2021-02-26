سوريا تندد بالغارات الأمريكية وتعتبرها

2021/02/26 | 20:17 - المصدر: فرانس 24

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أصدرت وزارة الخارجية السورية الجمعة بيانا نددت فيه بالغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع تابعة لجماعات مدعومة من إيران شرق سوريا ووصفتها بأنها "عدوان جبان" يشكل "مؤشرا سلبيا" على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.



واعتبرت دمشق أن هذا القصف "يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" ومن شأنه "تصعيد الوضع في المنطقة".

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