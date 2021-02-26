تحالف الفتح يُدين قصف القوّات العراقية على الحدود السورية ويطالب بموقف سياسي وشعبي موحّد لمواجهة التجاوزات

2021/02/26 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أدان رئيس الهيئة السياسية لتحالف الفتح، النائب أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، الاعتداء الأمريكي السافر الذي طال تشكيلات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية وخلّف العديد من الشهداء والجرحى.وقال الأسدي في بيان ، إنّ "تكرار قصف تشكيلات الحشد الشعبي وثكنات القوات المسلّحة العراقية المرابطة على الحدود العراقية السورية من قبل الجانب الأمريكي هو انتهاك صارخ للسيّادة واعتداء مرفوض ومُدان على الدولة ورمز سيادتها".وشدّد رئيس الهيئة السياسية لتحالف الفتح، على ضرورة "الوقوف موحّدين شعباً وحكومةً وقوى سياسية في مواجهة هذه التجاوزات".واوضح أن الاعتداء الأمريكي السافر الذي طال، مساء أمس الخميس، قوات عراقية من الحشد الشعبي وثكنات عسكرية مرابطة على الحدود مع سوريا، تسبب بسقوط أكثر من 30 شهيداً وجريحاً./انتهى9

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