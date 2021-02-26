صالح وعلاوي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والانتخابات

2021/02/26 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.وذكر بيان رئاسي انه جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية السلم والأمن المجتمعيين ومجابهة الإرهاب.كما تم بحث الانتخابات المقبلة، وأهمية دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، وضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وبما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات./انتهى9

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