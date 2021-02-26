لا نهاية للعنف، لماذا لايستطيع المجتمع البرجوازي أن يجلب السلام؟ - حازم كويي

2021/02/26 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي لا نهاية للعنفلماذا لايستطيع المجتمع البرجوازي أن يجلب السلام؟يرتكز المجتمع البرجوازي على قاعدة عريضة من العنف كأساس له ،متغلغلة فيه،عكس تصوراته ،فقد أراد الملاكون الذكورالتغلب على حالة العنف الطبيعية من خلال عقد أجتماعي كان يتوجب فيها أن يحل المجتمع المدني محل حالة العداءوالخوف وخطر الموت .وكتب الفيلسوف الانكليزي هوبز،مؤكداً على ضرورة ذلك، مُضيفاً بأن السلام سيسود بمجرد أن يتم ضما ......





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