وفاة الشخصية الوطنية الديمقراطية ونقيب المعلمين الأسبق الأستاذ نجيب محي الدين - كاظم حبيب

2021/02/26 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب في الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير 2021 فقد العراق واحداً من أنبل وأخلص أبناءه وبناته البررة، خسر شعب العراق نقيب المعلمين الأول وعميدهم والشخصية الوطنية الديمقراطية التقدمية المتواضعة والودودة الأستاذ نجيب محي الدين، عن عمر ناهز الخامسة والتسعين سنة.



لقد فقدتُ بموته صديقاً كبيراً وعزيزاً ومناضلاً أصيلاً وجريئاً وإنساناً فاضلاً محباً للعلم والعمل ومتابعاً لأوضاع العراق والعالم حتى آخر أيامه.



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