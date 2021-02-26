الولائي يستغرب من تهجم وزير الخارجية على المقاومة الاسلامية

2021/02/26 | 20:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استغرب امين عام كتائب سيد الشهداء، ابو الاء الولائي، الجمعة، من دور وزير الخارجية فؤاد حسين، وتهجمه على المقاومة الاسلامية والتشكيك بدورها في الدفاع عن الوطن.وقال الولائي في تغريدة، انه “لم يدهشنا العداون الامريكي على مواقع فصائلنا المقاومة فهذا امر متوقع ونحن نخوض حربا لتحرير ارضا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية […]

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