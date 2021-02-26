2021/02/26 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثين عاماً على زيارة الفاتيكان – قيس مغشغش السعدي تأتي زيارة قداسة البابا والحبر الأعظم للفاتيكان إلى بلاد ما بين النهرين لتكون حدثا تأريخيا، فهي الزيارة الأولى من نوعها، وفي وقت صارت الحاجة كبيرة جدا لحوار الأديان من أجل التعايش السلمي وحفظ الأرواح وبقاء الوجود المتنوع في بلاد الحضارات والدين، الذي لا يكون إلا […]

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