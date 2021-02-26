2021/02/26 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الغذائي والنفط المحظور – محمد صالح البدراني دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء “تحالف عالمي حقيقي” للالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن) هذه الجملة مقتبسة من اخبار الامم المتحدة يوم 23 شباط 2021 وبوقفة بسيطة، نجد ان هذا تعبير عن انتهاء عصر النفط كما نعرفه اليوم والتلوث الكبير من النيران الازلية المنبعثة […]

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