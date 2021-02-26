2021/02/26 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسن حسين محيميد لـ (الزمان): بعض الدراسات تطرح عناوين مبهرة – سامر الياس سعيد عراقية تحمّل المؤسسات الأكاديمية قلة إهتمامها بالتراث المسيحي المشرقي ابرزت الاكاديمية العراقية وسن حسين محيميد اهم الاسباب التي تجعل من مهمة الباحثين والاكاديميين في المؤسسات البحثية والجامعات العراقية من خلال الاهتمام بمجال التراث المسيحي المشرقي ضعيف جدا بحسب اشارتها الى هذا […]

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