2021/02/26 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات، شمالي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تنفيذا لمهاما قي البحث والتفتيش عن عصابات الجريمة المنظمة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ …

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