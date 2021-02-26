صالح وعلاوي يبحثان الأوضاع السياسية واستعدادات الانتخابات المقبلة

2021/02/26 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، مع رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي مستجدات الاوضاع السياسية واستعدادات إجراء الانتخابات المقبلة. وذكر بيان للرئاسة تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أن “الرئيس صالح استقبل زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة حفظ …

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