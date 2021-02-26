المتمردة لجورج برنارد شو والثورة ضد قيم التخلف في المجتمع الأمريكي . - حسن ابراهيمي

2021/02/26 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي لعل أول ملاحظة أود الإدلاء بها بخصوص العمل الادبي الذي اتخذ عنوان المتمردة للكاتب جورج برنارد شو هو أنه لم يخضع للتجنيس , كما هو متعارف عليه فيما يتعلق بما يرد في أغلفة اغلبية الكتب حيث تصنف من حيث كونها شعرا , أو قصصا , أو غيرهما .



من هذا المنطلق تواجه القارئ صعوبات متعددة تتجلى في المقاييس النقدية التي يعتمد عليها لقراءة هذا المتن ,وإن ......





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