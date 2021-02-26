نائب عن التغيير يتعرض الى محاولة اغتيال

2021/02/26 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت كتلة التغيير النيابية، اليوم الجمعة، عن تعرض النائب عن الكتلة غالب محمد علي الى محاولة اغتيال بالأسلحة البيضاء امام منزله في محافظة السليمانية.

وقالت الكتلة في بيان صحفي، انه “بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية في مجلس النواب العراقي، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وخاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها، وعلى عادة الجبناء وذيول الأحزاب الفاسدة، فقد أمتدت الأيادي الآثمة الغادرة مساء هذا اليوم الجمعة ٢٦ شباط ٢٠٢١ لتقوم بالإعتداء على النائب الدكتور غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء امام منزله مسببة عدداً من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة”.

واضافت إننا “وفي الوقت الذي نعاهد فيه شعبنا على الإستمرار بنهجنا الإصلاحي مهما كانت التضحيات، ونؤكد إن دمائنا ما هي الا قربان على طريق خدمة الجماهير التي وضعت ثقتها فينا وحملتنا أمانة تمثيلها والدفاع عن حقوقها، نطالب الجهات الأمنية ببذل أقصى الجهود للكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة”.

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