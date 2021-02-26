اليابان تدعو لتوخي الحذر بشأن الاقتصاد العالمي

2021/02/26 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير المالية الياباني تارو آسو الجمعة، أن حالة الاقتصاد العالمي تستلزم توخي الحذر نظرا للضبابية المحيطة بلقاحات فيروس كورونا وسلالاته.

وأشار الوزير الياباني، إلى أن اقتصاد بلاده يبدي بوادر تعاف في ظل تدني معدلات الإصابة بالفيروس.

وحث آسو، عقب حضور اجتماع افتراضي للمسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين، الاقتصادات الرئيسية على الوقوف صفا واحدا في دعمها للدول ذات الدخل المنخفض في ضوء اتساع الفوارق على صعيد النمو الاقتصادي والتطعيم.

وقال: “بغية دعم الدول منخفضة الدخل، ستساند اليابان مخصصا جديدا لحقوق السحب الخاصة”.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، مطلع العام الجاري، على أن “بلاده تلعب دورا رائدا في بناء النظام العالمي في حقبة ما بعد فيروس كورونا المستجد”.

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