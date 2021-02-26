2021/02/26 | 20:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يوثق القبض على "محتال" أوهم مواطنين بتعيينهم مقابل اموال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/26 | 20:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوثق القبض على "محتال" أوهم مواطنين بتعيينهم مقابل اموال) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوثق القبض على "محتال" أوهم مواطنين بتعيينهم مقابل اموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).