2021/02/26 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنباء عن تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً لذي قار بالوكالة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً لذي قار بالوكالة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً لذي قار بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).