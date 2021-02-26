2021/02/26 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علقت كتلة التغيير الكردستانية، اليوم الجمعة، على عملية الطعن التي تعرض لها النائب في الكتلة غالب محمد بمحافظة السليمانية، واصفة منفذي العملية بالجبناء وذيول الأحزاب.وقالت الكتلة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية في مجلس النواب العراقي، وبعد معلومات عن محاولات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة التغيير تعلق على طعن نائب عنها: عادة الجبناء وذيول الأحزاب المركز الخبري الوطني.

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