2021/02/26 | 20:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان نائب رئيس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني الهجوم على نائب في حركة التغيير غالب محمد.

وقال طالباني في تغريدة على تويتر: "ندين الهجوم على النائب غالب محمد وتم تكليف كافة المؤسسات الامنية لاجراء تحقيق دقيق في الحادث واحالة المعتدين الى العدالة".

واضاف، "سالت في اتصال هاتفي عن اخبار النائب غالب واكدت له بان هذا العمل الجبان لا يمكن قبوله من اي شخص".

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني يعلق على الهجوم على نائب في التغيير) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني يعلق على الهجوم على نائب في التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).