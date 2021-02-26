هجوم على نائب في حركة التغيير

2021/02/26 | 20:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع هجوم بالسكاكين مساء اليوم الجمعة، على النائب في حركة التغيير في مجلس النواب غالب محمد، ما ادى الى اصابته.

وقال مصدر امني خاص لـ PUKmedia، ان الهجوم على النائب غالب محمد حدث مساء اليوم امام منزله في مدينة السليمانية وادى الى اصابته.

واضاف، انه تم نقل النائب فورا الى مستشفى شار وتلقيه كافة العلاجات اللازمة.

واوضح المصدر، ان قوة امنية تم تمركزها امام منزله، فيما تم ارسال قوة امنية اخرى الى المستشفى لحمايته.

من جانبه، قال مدير مستشفى شار الدكتور اوميد علي لـ PUKmedia، انه تم تقديم العلاج اللازم للنائب غالب محمد وان صحته جيدة الان وتم ارساله الى منزله.

PUKmedia خاص

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