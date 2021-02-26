 نائب كردي يتعرض لطعنات بالسكين في الراس والبطن ضمن السليمانية

2021/02/26 | 20:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تعرض عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد مساء اليوم الجمعة، الى عدة طعنان بالسكين امام منزله في مدينة السليمانية.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “مجموعة استخدمت السكاكين لاستهداف النائب عن عن كتلة التغيير غالب محمد مساء اليوم الجمعة، امام منزله في مدينة السليمانية”.

واضاف المصدر ان “النائب تعرض لعدة طعنات وتم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ” مبينا ان “محمد وضعه الصحي مستقر”.انتهى 25

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