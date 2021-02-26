حقوق الإنسان تعلن حصيلة 'ثقيلة' لضحايا احتجاجات الناصرية.. وتوجه طلبا للكاظمي

2021/02/26 | 20:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الجمعة، مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 147 آخرين بينهم قوات امنية نتيجة التصادمات بين الجانبين، داعية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى تولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (26 شباط 2021)، انها "تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في محافظة ذي قار والتي ادت تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية وباسف بالغ الى استشهاد (متظاهرين) واصابة (147) من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والالات الحادة اضافة الى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالاطارات المحروقة" .

وحذرت المفوضية في بيانها، "من ان إستمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الامنية بدورها في حفظ الامن والامان، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا".

وأضاف البيان، ان "المفوضية سبق ان دعت رئيس الوزراء بتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها وتجدد دعوتها اليوم بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين".

وتابع، "كما تدعو المفوضية الحكومة المحلية الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص".

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