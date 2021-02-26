قرار جديد من الرافدين بشأن اقساط سلف وقروض الموظفين

2021/02/26 | 20:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، اصدار قرار جديد يتعلق باقساط السلف والقروض للموظفين بعد الاحالة على التقاعد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (26 شباط 2021)، إنه "عند احالة الموظف على التقاعد وبذمته سلف او قروض بامكانه تحويل الاقساط على راتبه التقاعدي شرط عدم تجاوز مجموع الاستقطاعات نسبة 50 بالمئة من راتب المتقاعد الشهري".

وأضاف البيان، أنه "بخلافه يقوم بتسديد جزء من التزاماته المالية تجاه المصرف الى الحد الذي يسمح باستقطاع هذه النسبة".

ا.ح

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