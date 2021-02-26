أمانة بغداد تستغل حظر التجوال في ’تسريع’ مشاريع نهضة بغداد (صور)

2021/02/26 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد أمين بغداد المعمار علاء معن، الجمعة، أهمية استغلال الحظر المفروض ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لتحقيق تقدم في المشاريع التي تنفذها أمانة العاصمة.

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وذكر بيان عن الأمانة تلقى "ناس" نسخة منه (26 شباط 2021) إن "أجهزة الأمانة التي تواصل اعمال اكساء الشوارع في العاصمة ضمن مشروع نهضة بغداد مستثمرة ايام الحظر باتباع المواصفات الفنية العالية وتدقيقها ومراقبتها بشكل مستمر".

وأضاف أن "المعمار علاء معن أجرى جولة ميدانية له اليوم الجمعة السادس والعشرين من شباط الجاري للاطلاع مباشر على الأعمال الجارية في عدد من شوارع المدينة، حيث واصلت اجهزة الامانة أعمال إكساء طريق الجسر الدوار بمدخل بغداد سامراء والطريق الرابط بين ساحة الوثبة وشارع الرشيد وطريق الرستمية بمدخل بغداد واسط مستثمرة أيام الحظر وخلو الشوارع من المركبات".

وأشار إلى أن "أمين بغداد خلال لقائه العاملين على اتباع المواصفات الفنية العالية والمعتمدة لدى مختبر ابن رشد وجه باكمال العمل خلال ايام الحظر واستغلال خلو الشوارع من المركبات وعدم تأثير آليات العمل على حالة السير في الايام الاخرى".





ولفت إلى أنه "تواصل الدوائر البلدية جهودها في حملات التنظيف ورفع النفايات والتجوزات وتقديم خدماتها مستثمرة ايام حظر التجوال لتزيد من زخم العمل وجودته".





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