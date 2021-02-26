الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق لتسجل خسائر أسبوعية 2.4%

2021/02/26 | 21:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بوتيرة قوية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية، لتسجل خسائر أسبوعية.

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