المحكمة الاتحادية العليا .. فخ الدستور

2021/02/26 | 21:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين شاكر العطار

قد يبدو لعامة المواطنين ان التجربة

الديمقراطية هي ممارسة عدة حقوق

دستورية مثل الانتخابات وحرية التعبير

وغيرها، ولكن في الحقيقة ان بناء

النظام البرلماني الديمقراطية يتطلب

بنا

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