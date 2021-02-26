حرية الراي والتعبير في الدساتير العراقية - الجزء الثاني

2021/02/26 | 21:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ترتبط فكرة صياغة الدساتير ارتباطاً

أساسياً بفكرة الحقوق والحريات، وقد

أجبرت الثورات والانتفاضات التي قامت

بها الشعوب للحصول على حقوقها وحرياتها

الحكام على ان يصدروا الدساتير

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