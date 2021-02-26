حرية الراي والتعبير في الدساتير العراقية - الجزء الاول

2021/02/26 | 21:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

يمكن تعريف حرية الرأي بأنها التعبير

الخارجي عن الفكر الباطني والتعبير

يكون عادة بالقول أو الفعل أو الخطابة

أو الكتابة والنشر وكذا بالحركات

الدالة والصور والرسوم.



وذلك بدون أية

ر

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