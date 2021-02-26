2021/02/26 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالبت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، اليوم الجمعة، باستضافة القادة الأمنيين للوقوف على احداث الناصرية.وذكر بيان للجنة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “تستنكر لجنة حقوق الإنسان النيابية الانفلات الأمني في محافظة ذي قار بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات المتواصلة منذ عدة ايام مما ادى الى وقوع ضحايا من المدنيين والقوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



حقوق الإنسان النيابية تطالب باستضافة القادة الأمنيين للوقوف على احداث الناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. حقوق الإنسان النيابية تطالب باستضافة القادة الأمنيين للوقوف على احداث الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. حقوق الإنسان النيابية تطالب باستضافة القادة الأمنيين للوقوف على احداث الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).