2021/02/26 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الجمعة، جميع اعضاء مجلس النواب للحضور الى جلسة يوم الاثنين المقبل لضرورة التصويت على قانون مواجهة كورونا بكل فقراته.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الكعبي دعا السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الى حضور الجلسات المقبلة للمجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو أعضاء البرلمان للحضور لجلسة الإثنين من أجل التصويت على هذا القانون المركز الخبري الوطني.

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