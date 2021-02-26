قبل نشر التقرير.. رويترز: الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس عن إجراءات

2021/02/26 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر، الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لطرح سياسة جديدة، بعد أن تنشر تقريرها الاستخباراتي المرتقب حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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