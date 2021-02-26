صور توضح حالة النائب الذي تعرض لمحاولة اغتيال بالسكاكين في السليمانية

2021/02/26 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أصيب النائب عن كتلة التغيير الكردية، غالب محمد، اليوم الجمعة، بجروح اثر تعرضه لم لمحاولة اغتيال بالسكاكين من قبل مجهولين في محافظة السليمانية.وأظهرت صورة حصلت عليها (بغداد اليوم)، للنائب عن كتلة التغيير الكردية، غالب محمد بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالسكاكين في محافظة السليمانية".وقال مصدر مقرب في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "النائب الكردي غالب محمد تلقى العلاج في احدى مستشفيات السليمانية، وحالته الصحية مستقرة جداً".

وفي وقت سابق أصدرت كتلة التغيير النيابية، الجمعة، بيانا تتحدث فيه عن مخطط لتصفية أعضائها.وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية في مجلس النواب العراقي، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وخاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها، وعلى عادة الجبناء وذيول الأحزاب الفاسدة، فقد أمتدت الأيادي الآثمة الغادرة مساء هذا اليوم الجمعة 26 شباط 2021 لتقوم بالإعتداء على النائب الدكتور غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء امام منزله مسببة عدداً من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة".وأضاف البيان :"إننا وفي الوقت الذي نعاهد فيه شعبنا على الإستمرار بنهجنا الإصلاحي مهما كانت التضحيات، ونؤكد إن دمائنا ما هي الا قربان على طريق خدمة الجماهير التي وضعت ثقتها فينا وحملتنا أمانة تمثيلها والدفاع عن حقوقها، نطالب الجهات الأمنية ببذل أقصى الجهود للكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة.

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