أمين بغداد يؤكد أهمية استغلال الحظر لتحقيق تقدم في المشاريع

2021/02/26 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد أمين بغداد المعمار علاء معن، الجمعة، أهمية استغلال الحظر المفروض ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لتحقيق تقدم في المشاريع التي تنفذها أمانة العاصمة. وذكر بيان عن الأمانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “أجهزة الأمانة التي تواصل اعمال اكساء الشوارع في العاصمة ضمن مشروع نهضة بغداد مستثمرة ايام الحظر باتباع المواصفات …

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