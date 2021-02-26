2021/02/26 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفت وزارة الداخلية تبادل المعلومات مع التحالف الدولي بشأن الضربة الجوية في سوريا .واوضحت الوزارة في بيان انه في إطار التصريحات والبيانات المتعلقة بتبادل معلومات استخبارية مع قوات التحالف الدولي بخصوص ضربة جوية نفذت في الأراضي السورية نوضح بان آليات التعاون مع التحالف الدولي تنحصر في تطوير قدرات ومهارات القوات الأمنية في مجال العمل الشرطوي وبما يعزز قابليات قوات الوزارة في تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة وتحقيق السلم المجتمعي.واضافت انه بناء عليه فلم يتم تبادل اية معلومات استخبارية من قبل أجهزة الوزارة المختصة وقوات التحالف الدولي ومهما كان حجمها تتعلق بالضربة الجوية في سوريا./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي تبادل المعلومات مع التحالف الدولي بشأن الضربة الجوية في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي تبادل المعلومات مع التحالف الدولي بشأن الضربة الجوية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).