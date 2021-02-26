وزير الخارجية العراقي يزور طهران غدا

2021/02/26 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يقوم يوم غد بزيارة رسمية إلى إيران تستمر ليوم واحد، يجري ف...

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